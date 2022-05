Al via il bando per gli eventi off da inserire nella programmazione collaterale di Ivrea Capitale italiana del libro 2022. Il bando mira a individuare eventi e occasioni originali di promozione del libro e della lettura, per costruire un programma che rappresenti un’occasione di partecipazione destinato al territorio e che coinvolga le tante realtà che hanno proposto i propri progetti, sin dal giorno stesso della designazione di Ivrea a Capitale del libro.

Possono essere candidate iniziative specifiche per la promozione del libro e della lettura, così come definito dal dossier presentato da Ivrea (disponibile sul sito https://ivreacapitaledellibro.it/) e nel quadro più generale della mission del progetto di Capitale italiana del libro promosso dal Ministero della Cultura. Nello specifico i progetti candidati dovranno avere come fine ultimo la crescita del territorio come luogo di sperimentazione di nuove comunità del libro. I progetti e le attività che verranno proposte dovranno vertere sui tre grandi temi proposti nel dossier di candidatura: sillabico/iconico, materiale/digitale, qualità/quantità.

Il bando mira a individuare le progettualità che valorizzino la promozione del patrimonio bibliotecario, l’animazione del sistema delle librerie, la promozione della lettura nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché le attività che mettano al centro della vita della comunità il libro sia nella sua forma fisica che nelle sue più diverse implicazioni tecniche, economiche e sociali. Particolare attenzione sarà dedicata ai progetti di inclusione sociale e di coinvolgimento dei pubblici che hanno meno confidenza con il libro e la lettura. I progetti dovranno essere realizzati tra il 27 giugno e il 31 dicembre 2022.

Saranno selezionati al massimo 22 progetti a cui sarà assegnato un contributo tra i 2.000 e i 7.000 Euro, sulla base della conferma delle risorse che il Ministero dovrà attribuire alla Capitale del libro e a oggi non ancora assegnate.

Le domande potranno essere presentate entro le 12 del 20 maggio 2022, secondo le modalità riportate nel bando.

Come ha commentato l’Assessore alla cultura di Ivrea, Avv. Costanza Casali “Siamo ancora in attesa che le pratiche ministeriali giungano a compimento, ma non per questo stiamo con le mani in mano e vogliamo arrivare pronti al momento in cui la situazione si sbloccherà. Ci sembrava importante dare anche una risposta al grande entusiasmo che l’assegnazione del titolo ha generato: abbiamo ricevuto numerose proposte di grande interesse, è importante dare loro un seguito e dedicare la giusta attenzione. In queste settimane abbiamo sensibilizzato il Ministero sull’urgenza di partire, non possiamo che essere fiduciosi.”.

Il bando con le informazioni per la partecipazione si trovano sul sito https://ivreacapitaledellibro.it/.

