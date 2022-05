Ivrea raccoglie da Vibo Valentia il testimone di Capitale italiana del libro, mentre stanno per arrivare i 500.000 euro di finanziamenti del ministero della Cultura. Il countdown inizia al Salone del Libro con il passaggio di consegne tra il sindaco di Vibo Valentia Maria Limardo e il sindaco di Ivrea Stefano Sertoli con l’assessore alla Cultura Costanza Casali.

“Il 21 maggio il decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, è stato bollinato qualche settimana fa. La presidenza del Consiglio dei ministri ha approvato il 6 aprile il decreto che sblocca i fondi e da allora dovevano passare 45 giorni” ha spiegato Paolo Verri, manager culturale coordinatore di Ivrea Capitale del libro 2022.

“Da metà giugno il progetto sarà operativo” ha aggiunto Verri che propone di fare iniziare il prossimo anno la manifestazione in occasione del maggio dei libri e farla durare fino all’aprile successivo.

“Nei fatti è già così, trasformiamo i fatti in forme” è la proposta del manager.

“Dal 17 al 19 giugno giugno partiranno le attività che daranno il via all’Estate di Ivrea – ha spiegato Verri – le presenteremo entro qualche giorno. Sarà una settimana molto densa, ci stiamo lavorando con il ministero, la Regione, il Comune, la Camera di Commercio. Una ‘camminata unica’ che toccherà più luoghi: Museo Garda, Edicola Santa Marat, Palazzo Giusiana, Biblioteca Diocesana, Villa Casana Biblioteca Olivetti e l’area patrimonio Unesco”.

C’è da aggiungere che Ivrea al salone del libro si è subito fatta notare con il lancio dell’iniziativa “Manifesto per il futuro” che Ivrea intende realizzare in questo anno da Capitale.

Si parte da un’indagine per capire non solo quanto si legge ma anche dove, quali sono le preferenze di lettura, come si scelgono i libri, se si frequentano più le biblioteche o le librerie. Uno sguardo a tutto campo sulle abitudini dei lettori.

Nelle caselle di posta elettronica di 30.000 lettori arriveranno altrettante e-mail di invito a partecipare a questa prima fase di raccolta dati. La partecipazione è aperta a tutti e coloro che vorranno aderire potranno farlo direttamente al Salone, nello stand Ivrea Capitale italiana del libro (Oval, T90) inquadrando il QR code che rimanderà direttamente al questionario.

