Al ciuchè e l’arloge.

Il campanile di Favria è a base quadrata con i lati esterni di 6,25 m circa, la muratura ha uno spessore di 1,30m circa. Ed è stato realizzato con ciottoli arrotondati legati con malta, alternati a fasce di mattoni, e con perimetro esterno di mattoni a vista. L’accesso avviene tramite un’apertura nel lato nord, collegata all’ingresso su strada, ad ovest, con uno stretto passaggio collocato tra il campanile e la chiesa. lati ovest e sud confinano direttamente con la via pubblica, mentre sul lato est è addossata la costruzione che ospitava il teatrino parrocchiale. La sua costruzione è a sei ordini fuori terra, nel 1688, inizia la costruzione del campanile, terminata nel 1717. Una lapide murata nel basamento ne attribuisce la costruzione alla Comunità di Favria: “Communitas Inchoavit 1688, Perfecit 1717 » la torre Campanaria è articolata in sei ordini fuori terra di diverse altezze, sostenuti da un basamento di m. 6,25 per lato, che insieme si elevano per circa 50 metri. Presenta una prerogativa e una ricchezza unica tra tutte le torri campanarie del Canavese, questa torre campanaria è equipaggiata con un carillon di sei campane intonate in re maggiore. Il Comune di Favria ha terminato il suo restauro nel maggio 1999, l’illuminazione interna ed esterna è stata realizzata dalla A.E.M. di Torino. Nel medioevo le campane fungevano da avviso per la popolazione nel seguente modo: sepoltura dei bambini: suono a distesa, rintocchi, della quinta campana; esequie nei funerali, rintocchi, suono a distesa della terza e quinta campana; tocchi prima della messa, Rosario, ect: rintocchi, colla quinta campana; segnale d’incendio: tocchi accelerati colla seconda campana; Le campane servivano anche per indicare l’avviso di raccolta dei cittadini utenti della roggia per la ripulitura annuale, infatti, o ogni anno, nel giorno scelto, al segnale delle campane avveniva la raccolta dei concittadini utilizzatori del canale che si raccoglievano nel capoluogo con gli attrezzi adatti e quindi ridistribuiti lungo il canale per eseguire i lavori necessari. A tali prestazioni collettive d’opera nei tempi andati i Comuni ricorrevano assai spesso. La singolarità del campanile di Favria è data dal concerto di campane in Re grave. Le campane sono sei e corrispondono alle seguenti note musicali Re, Mi, Fa diesis, Sol, La, Si. Nel 1927 viene sostituito il castello di sostegno da legno in ferro. Le campane sono state benedette da Monsignor Milone, Vescovo d’Alessandria, domenica 21 agosto 1927. la ditta Roberto Mazzola di Valduggia ha fuso le campane il 14 giugno c.a. L’orologio che segna il tempo a tutti noi favriesi di nascita o di adozione come il sottoscritto è stato installato all’inizio di agosto del 1880, molto tempo dopo la costruzione del campanile. Nel gennaio del 1879 la ditta P. Granaglia & C. DI Torino fornì un preventivo per l’orologio da campanile che “suonerà l’ora, la ripeterà alcuni minuti dopo e sulla mezz’ora batterà un colpo e durerà in carica otto giorni, colla discesa per pesi di m 12”, col preventivo di spesa di Lire 1.222, facendo presente nel preventivo che se la carica fosse stata di soli due giorni, si sarebbero risparmiate Lire 200. Il periodo storico in cui avvenne la posa dell’orologio del campanile era poco dopo la presa di Roma, tempi in cui il vento anticlericale soffiava forte tra i liberali e pertanto i rapporti tra la classe politica del tempo e le gerarchie ecclesiastiche era a dire poco tesi e gelidi. Ma tutto questo non impedì al Comune di Favria di sopportare una così forte spesa, allora non esisteva il patto di satbilità, e poi anche le autorità religiose diedero il loro tacito assenso. L’orologio del campanile era un’utilità pubblica che metteva almeno li tutti d’accordo. Ed ecco che nell’agosto del 1880 l’orologio era in funzione con carica settimanale e veniva completamente pagato dal Comune nel marzo del 1881. Dai registri consultati si conserva la memoria di due fulmini che, alla distanza di settantanni, si abbatterono sull’antica chiesa parrocchiale di S.Michele. dai documenti si legge:

“il 17 luglio 1733, ore 12, impartita la Benedizione, mentre davanti al Santissimo si recitavano le preghiere “ad repellendas tempestates”, in mezzo ad un forte fragore di tuono, cadde il fulmine sul campanile, uccidendo due persone, Costantino Giovanni Battista di Giuseppe e Lumbrisone Domenico di Giovanni Battista, e lasciandone semimorte altre due”. Viene inoltre segnalato quanto segue:“In seguito il fulmine penetrò presso l’altare della “Madonna della Cintura”, gettò a terra molti dei presenti, ne ustionò non pochi, riempì di grande spavento tutti. Per grazia di Dio nessuno riportò ferite gravi”.Nella chiesa di S.Michele una piccola lapide ricorda il fatto. Lo stesso giorno il fulmine cadde nella Cappella della Madonna della Neve ed in parecchie altre località del paese. In un secondo documento si legge quanto segue: “ oggi 10 agosto 1803, circa le sette del mattino, mentre il signor don Marco Tarizzo celebrava la S.Messa all’altare maggiore della chiesa parrocchiale di San Michele, cadde il fulmine sul campanile, rompendo una parte del cornicione superiore e facendo diversi guasti dentro il medesimo campanile, e percotendo leggermente il campanaro, indi penetrò nella chiesa, passando per il finestrone del coro, gettò per terra tramortito il suddetto sacerdote senza grave offesa, rovesciando il calice, che fu trasportato lungi dall’altare più di sei piedi,” L’incidente avvenne dopo la Consacrazione: “ non potendo il medesimo proseguire, dovette compiere il sacrificio il Teologo G. Domenico Cardino, vicecurato; poscia il fulmine passò nella sacrestia e uscì dalla medesima, facendo due buchi nelle pareti laterali, ed ivi incendiando alcune cose esistenti sopra il guardaroba”Un’ altro fulmine, e questo molto più recente, si abbatté nel giugno 1916 sul cupolone della attuale chiesa parrocchiale da lato verso mezzodì. Nessun danno produsse né alle persone né al fabbricato. Le tracce rimaste dell’incidente, che avrebbe potuto avere gravi conseguenze, sono un buco nella volta e l’annerimento dell’indoratura circostante.

Favria, 4.06.2022 Giorgio Cortese

Buona giornata. Nella vita di ogni giorno per essere felici bisogna fare sempre pensieri dolci e meravigliosi, perché saranno loro a sollevarci l’animo. Felice sabato

Commenti