La Scuola Alberghiera CIAC di Ivrea ospiterà il primo barcamp interamente dedicato al valore della Gentilezza.

L’evento dal titolo “Perché costruire Gentilezza?” organizzato da CIAC insieme alla neocostituita Fondazione Committo Impresa Sociale e in collaborazione con il progetto nazionale Costruiamo Gentilezza prevede due giorni di interventi, attività e workshop.

Il modello BarCamp è uno spazio formativo innovativo, dedicato a creare e consolidare relazioni ed a incentivare momenti di libero confronto, sperimentando e condividendo buone pratiche. C’è chi insegna, chi impara e chi fa entrambe le cose in un ambiente informale, aperto e collaborativo. Un’esperienza unica di apprendimento, dove vige il principio dell’intelligenza collettiva.

A proporre attività esperenziali sul tema della Gentilezza 19 relatori: diverse professionalità provenienti per lo più da altre regioni d’Italia, accomunati dalla volontà di contribuire a fare della gentilezza un punto di forza per creare comunità. Tra di loro formatori, comunicatori, HR manager, coach, giornalisti e responsabili di azienda.

Durante l’evento anche i partecipanti potranno proporre un’attività o workshop, compatibilmente con gli spazi e i momenti a disposizione e seguire le sessioni che preferiscono.

L’evento è aperto a tutti coloro che lavorano in azienda, nel mondo dell’educazione e della formazione, nella pubblicaamministrazione e in generale a tutti coloro che desiderano approfondire il tema.

Tantissime le realtà aziendali che hanno scelto di sponsorizzare l’iniziativa, a dimostrazione del fatto che è un tema molto sentito.

Sono attese 100 persone e ad arricchire l’evento concorreranno diverse iniziative, tra cui una bellissima mostra fotografica e un emozionante spettacolo serale.

“La gentilezza è un tema di forte rilievo nelle organizzazioni – dice Cristina Ghiringhello Direttore Generale di CIAC –Vorrei citare a tal riguardo l’indagine di InfoJobs, piattaforma digitale per la ricerca e la selezione del personale, sulla gentilezza al lavoro. Per il 78% degli intervistati la gentilezza dovrebbe far parte delle soft skills, ovvero delle competenzetrasversali, indispensabili per poter ottenere un lavoro. Per più del 90% di coloro che hanno risposto alla ricerca la gentilezzamigliora la produttività perché incoraggia a dare il meglio di sé: le persone si sentono felici, trovano senso in quello che fanno e molta soddisfazione nelle relazioni.”

Per maggiori informazioni, visitare Sito BarCamp

E’ possibile registrarsi all’evento sul sito di Eventbrite

