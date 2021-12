“L’Altra Cucina… per un Pranzo d’amore”. Promossa e organizzata da Prison Fellowship Italia Onlus, da Rinnovamento nello Spirito Santo e da Fondazione Alleanza del RnS, l’Iniziativa, come ogni anno, è patrocinata dal Ministero della Giustizia e si svolgerà, in contemporanea, martedì 21 dicembre 2021, in 4 Carceri italiane: Roma (Rebibbia Femminile), Milano (Opera), Ivrea e Cagliari, coinvolgendo 800 detenuti e detenute, con la collaborazione di decine di volontari e di operatori della giustizia. La concomitanza del Giubileo d’Oro del Rinnovamento in Italia fa di questo evento un segno di carità giubilare. Dal 2014 “L’Altra Cucina… per un Pranzo d’amore” si svolge in occasione del Natale per offrire a chi vive l’esperienza della detenzione pasti gourmet preparati da Chef stellati e serviti da numerosi testimonial del mondo dello spettacolo, della musica, della stampa e dello sport. A motivo del Covid-19, i “Pranzi di Natale” si svolgeranno nel pieno rispetto di tutte le disposizioni anti contagio previste dalle normative governative. In ragione delle attuali restrizioni vigenti nel mondo carcerario, l’Edizione 2021 acquista un particolare significato per l’eccezionalità dell’evento. Altre Sedi, di fatto, erano state programmate e, alla vigilia, non sono state più rese accessibili. Nel 2020, in piena pandemia, i “Pranzi Stellati” furono sospesi, seppure vennero consegnate nelle Carceri già coinvolte le derrate alimentari pronte per la preparazione dei pasti. Nell’edizione 2019, 12 Carceri ospitarono l’Iniziativa, con oltre 2.000 detenute e detenuti.

