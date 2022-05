Appuntamento con la danza sabato 14 maggio al Teatro Bertagnolio di Chiaverano per il penultimo appuntamento di Morenica_NET primavera 2022, che riprenderà poi per l’estiva in giugno a Ivrea.

Sul palco Maruska Ronchi, danzatrice e coreografa, nella performance Red Moon, un rituale di danza butoh dedicato all’avvocata e attivista iraniana militante per i diritti umani Nasrin Sotoudeh, arrestata il 13 giugno del 2018 e tutt’ora in carcere dopo una breve liberazione per motivi di salute.

La Luna Rossa di Ronchi è un rito danzato, un’indagine sulle energie femminili legate ai cicli lunari, che mette in rilievo la dignità del femminile scavando nel subconscio per restituire al pubblico immagini archetipe. Una rappresentazione onirica, deformata, che esalta gli elementi essenziali della figura, completamente libera da ogni riferimento alla realtà.

Al termine dello spettacolo letture a cura di Renato Cravero della Compagnia Tecnologia Filosofica tratte da “Nutrimento dell’anima. La danza butō. Aforismi e insegnamenti dei Maestri di Kaxuo Ōno e Yoshito Ōno”.

Il programma primaverile si conclude domenica 22 maggio h 17.30 col secondo appuntamento dedicato ai più piccoli e Circo Madera in scena con Leon&Io, ideato e interpretato da Lucia Fusina, un viaggio senza parole per raccontare una storia di emozioni, fallimenti e conquiste. Insieme i due personaggi esplorano la scena e le loro possibilità di movimento. Nel finale arriva la soddisfazione e la poesia: insieme si può arrivare in alto, diventare coraggiosi e ruggire di felicità!

La rassegna Morenica NET – Nuove Esperienze Teatrali – Primavera 2022 è un progetto di Tecnologia Filosofica e Compagnia Andromeda con il contributo e il sostegno di: Fondazione Piemonte Dal Vivo | Progetto Corto Circuito; Fondazione CRT; Comune di Chiaverano; Regione Piemonte; sponsor AEG Cooperativa e Reale Mutua; media partnership Turismo Torino e Provincia.

Direzione artistica: Francesca Brizzolara, Matteo Chiantore, Renato Cravero

Ufficio stampa, comunicazione e social:

Roberta Cipriani (tel 328.428866 – morenicasignal@gmail.com)

Amministrazione: Associazione Tecnologia Filosofica

Programma completo su morenica.org (sito in aggiornamento)

Morenica_NET su facebook e su instagram

Biglietti >>> Intero € 12 – ridotto (under 12) € 9 – sabato 2 aprile ingresso libero

Spettacoli della domenica: intero € 9 – ridotto (under 12) € 5

Abbonamento a tutti gli spettacoli € 50

Vendita diretta a partire da mezz’ora prima dell’inizio degli spettacoli.

Prenotazione consigliata ai numeri: 338.3781032 – 338.7625380

Commenti