Si avvicina il termine della programmazione per Morenica_NET Whatever It Takes, con ancora tre appuntamenti tra fine ottobre e inizio novembre 2021, al Teatro Bertagnolio di Chiaverano e al Teatro Giacosa di Ivrea.

Sabato 23 ottobre alle h 21 il Teatro Bertagnolio di Chiaverano ospiterà un nuovissimo spettacolo di Lorenzo Covello dal titolo Prometeo? produzione PinDoc, in sostituzione dello spettacolo previsto da programma Un po’ di più che non potrà andare in scena per indisponibilità di uno dei performer. Il nuovo lavoro di Covello, sostenuto dal MIC e dalla Regione Siciliana e realizzato in collaborazione con molte realtà a livello nazionale, prende spunto dal mito greco di Prometeo e dal significato del suo nome (colui che sa prima) per indagare sul conflitto e sul dubbio che macerano l’anima prima di compiere una scelta. Proprio come Prometeo infatti non ci è possibile immaginare e controllare le conseguenze delle nostre scelte: anche davanti al seme del fuoco donato agli uomini, foriero di sviluppo e ricchezza, non sarebbe stato possibile prevedere gli esiti finali. Una riflessione sulla fragilità e sull’effimero del nostro esistere, una doppia lettura (tragica e comica) tra un titano che si sente umano e un’umanità che si pensa divina, un viaggio surreale attraverso il corpo che diventa parola e viceversa, con invenzioni scenografiche che raccontano e ingannano. L’autore e interprete Lorenzo Covello, giovane artista poliedrico e sperimentatore originario di Milano, nel 2021 proprio con Prometeo? è uno dei cinque artisti vincitori del Bando Toscana Terra Accogliente proposto da RAT Residenze Artistiche della Toscana e coordinato dal Centro di Residenza della Toscana (Armunia-CapoTrave/Kilovatt).

Biglietto intero € 12, ridotto € 9, prevendita presso la Galleria del Libro di Ivrea, necessaria la prenotazione ai numeri tel. 3383781032 – 3387625380 – 3479731968.

Prima dello spettacolo con partenza alle h 16, il tour alla scoperta delle bellezze di Chiaverano Il Borgo del buon vivere a cura del Tour Operator Life in Progress che ha accompagnato tutti gli appuntamenti di Morenica_NET a partire da giugno 2021, contribuendo a valorizzare il territorio eporediese. Info e prenotazioni 389.8424683, dettagli sui singoli tours su www.agenzialifeinprogress.com. Aperitivo o cena a prezzi convenzionati presso il Caos Pub di Chiaverano.

Il programma si conclude con…

Ultimi appuntamenti della rassegna al Teatro Giacosa di Ivrea: sabato 30 ottobre h 21 (e venerdì 29 ottobre repliche per le scuole) con VOLO, produzione Tecnologia Filosofica e Morenica Cantiere Canavesano, di e con Francesca Brizzolara, progetto sulla prevenzione della violenza di genere che dal 2019 incontra il pubblico, le scuole superiori e le Università del territorio, in collaborazione con la Casa delle Donne di Ivrea, il Soroptimist International-Sezione di Ivrea e Canavese, il Progetto Violetta-la forza delle donne; sabato 6 novembre h 21 con il musical Back from the future della Compagnia Andromeda, con la regia di Matteo Chiantore che, attraverso il linguaggio della magia, propone un percorso inedito, tutto cantato e ballato dal vivo, tra i grandi musical, i classici e le nuove produzioni di Broadway.

