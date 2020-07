Aire con potenza infirmata.

Aire è una parola poco usata che significa slancio che genera un abbrivio, insomma un iniziale impulso con cui si dà moto o si prende la ricorsa per aumentare gradualmente la velocità. Parola che nasce dalla frase “a ire”, ad andare. Quando si prende slancio si prende potenza, parola che deriva dal latino potentia con il significato di potere, forza. Ma il paradosso è che in francese potence, non significa “potenza” ma forca, nel senso di strumento di impiccagione. All’inizio pensavo che era proprio una strana coincidenza di somiglianza tra la parola francese e quella italiana. Pensavo che fosse fortuita, ma poi controllando meglio la parola potenza deriva dal latino potis, potente, capace, a sua volta da una radice indoeuropea che indica il capo, il signore, dal quale derivano potens, che può, potente. E qui ho trovato il collegamento con la forca in francese. In latino i deboli, i privi di vigore, erano detti impotentes, e a partire dal XII secolo la parola potentia, potenza, forza, prese il significato concretissimo dell’oggetto che sostiene chi è troppo debole per reggersi in piedi da sé: la stampella. Questo significato passò immediatamente nel francese antico potence, che col tempo andò a designare diverse strutture analoghe alla stampella, cioè a forma di T o di L rovesciata, per poi indicare specialmente la forca, il patibolo per le impiccagioni. Il passaggio dalla potenza alla stampella può risultare più familiare se uno pensa alla parola imbecille, debole perché privo di bacillum, baculum, cioè bastone, e allora si capisce perché imbecillus e impotens erano sinonimi. Se poi consideriamo che in latino un governante e i suoi atteggiamenti erano definiti “impotentes” quando erano incapaci di autocontrollo, sfrenati, e perciò odiosamente dispotici con tanta arroganza, ecco che allora guardiamo con altri occhi certi comportamenti attuali di politici nostrani e stranieri. La natura umana, dopotutto, è uguale in ogni tempo, e il confine tra potere, potenza e impotenza decisamente temporaneo. Infatti certe persone sono infirmate , indebolite. La voce infirmare deriva dal latino classico, infirmus, derivato di firmus ‘saldo, fermo’, con prefisso in- negativo. Se si parla di persone inferme e di infermità, come anche di infermieri e infermerie, sappiamo tutti di chi e che cosa stiamo parlando. Sono voci che, in tempi diversi ma comunque agli albori dell’italiano, scaturiscono dall’adattamento dell’antico termine latino infirmus, ‘non saldo’, e si sviluppano quindi intorno a un nocciolo di debolezza, fisica o mentale, ma la parola infirmare, invece, ha avuto una sorte diversa. Il suo recupero dotto dall’infirmare latino non è stato adattato, ma soprattutto non ha niente a che vedere con la patologica debolezza del fisico o della mente. Purtroppo sono certi politici delle persone che con a ire pensano di avere potenza ed invece sono solo infirmate.

Favria, 24.07.2020 Giorgio Cortese

Si disegnano fogli con allegri scarabocchi, sono pezzi di vita dai mille colori… si rilegano nel libro della mente… poi ogni tanto si leggono e non si cancellano più.

