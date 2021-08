Ascolta l'Audio Dell'Articolo

Aida!

La marcia trionfale dell’Aida, rappresentata per la prima volta al Cairo il 24 dicembre del 1871, fu l’opera che consacrò definitivamente la gloria di Giuseppe Verdi. La vicenda derivò da uno scenario scritto dall’egittologo francese Mariette, dipendente del Kedivé d’Egitto, che aveva ricevuto l’incarico di occuparsi di un’opera per celebrare l’apertura del Teatro lirico del Cairo, costruito per festeggiare l’inaugurazione del canale di Suez. La storia narra quando gli Etiopi hanno invaso l’Egitto. Radamès, consacrato condottiero, parte alla testa dell’esercito. Egli ama Aida, schiava di Amneris, la figlia del Faraone, che ignora essere Aida figlia del re nemico. La vittoria arride agli Egizi e Radamès riceve in premio la mano di Amneris ma, per amore di Aida, si fa involontario traditore. Scoperto, vuole fuggire con Aida ma, ripreso, è processato e condannato a morte: sarà sepolto vivo insieme ad Aida sotto l’altare di Fthà. Su Aida e Radamès agiscono Ramfis ed Amonasro che manipolano la situazione difficile in cui si trovano gli innamorati facendo leva sull’unico sentimento che, secondo Verdi, poteva contrastare l’amore: la fedeltà alla Patria. Amneris cerca di servirsi della ragion di stato e della sua posizione sociale per annientare la rivale in amore ma, similmente alla sua schiava, resta vittima di forze sulle quali si era illusa di poter avere il controllo; i sentimenti privati si scontrano qui con le ragioni della storia, e lo scontro è reso più acuto dalla mancanza di vincitori. Tranne Ramfis, infatti, i personaggi escono tutti sconfitti dalla vicenda: il piano di Amonasro fallisce e il re muore durante la fuga; Amneris si vendica della sua rivale ma perde l’amore di Radamès; Radamès, vincitore in battaglia, nella vita privata è uno sconfitto, solo oggetto di desideri femminili e suscitatore di intrighi altrui; Aida può realizzare il suo sogno d’amore per il comandante egiziano non da libera ma nel chiuso della tomba. Sono numerosi i temi ricorrenti che, come in nessun altra opera di Verdi, che intrecciano una trama fitta di relazioni tra i vari protagonisti nei vari atti e viene affidata all’orchestra una funzione narrativa.

