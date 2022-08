E così a Crescentino, città di serrande abbassate e di portici semideserti, per rilanciare il commercio metteranno un pannello informativo: idea attualissima, già obsoleta trent’anni fa. Pannello che probabilmente informerà sulle prossime feste (per cui il Comune spende decine di migliaia di euro l’anno) quei pochi che ancora non vengono subissati, sullo stesso argomento, di post sui social (l’altra spesa “forte” di un’Amministrazione che ormai – direttamente o per interposti soggetti – è per metà pro loco e per l’altra metà agenzia di comunicazione).

Un giorno forse si faranno quattro conti per capire a chi convenga tutto ciò, e si scoprirà che gran parte del denaro pubblico che si spende a Crescentino finisce o al solito giro (l’affidamento diretto, senza gara, è una manna per gli amici degli amici) o nelle tasche di chi a Crescentino né vive né lavora. Ma siccome Crescentino è città in cui le feste portano voti, e Facebook supera e distorce la realtà, canta (e balla, e sfila) che ti passa: avanti con le feste e con i post. E ora anche con il meraviglioso pannello full color.

Un altro pannello di prossima installazione servirà ad informare sulle iniziative commerciali chi transita per Lamporo, dove – come è noto – ci sono negozi e botteghe ad ogni angolo; addirittura c’è gente che parte appositamente da Vercelli o da Chivasso per andare a far la spesa a Lamporo, ed ora arrivando sul posto potrà leggere sul pannello le offerte, le promozioni e i saldi delle decine di esercizi del paese.

Ma il vero colpo di genio per rilanciare il commercio di questa zona è un altro: le stazioni di ricarica per telefonini e tablet a Fontanetto Po. Sono “green” perché ad energia solare, sono “smart” perché puoi attaccare più apparecchi e li carichi. Sicuramente, appena si spargerà la voce, ci sarà la coda per andare fino a Fontanetto a caricare lo smartphone gratis. I proprietari dei centri commerciali, i gestori degli outlet e finanche i dirigenti di Amazon sono preoccupatissimi: ora che ci saranno i pannelli informativi e le stazioni di ricarica, il mondo si precipiterà a fare acquisti alla “Porta delle Grange”. Jeff Bezos, sei fregato. (u.l.)

