Agosto.

Agosto trova la sua origine nell’antica Roma, e nasce per mano di un grande imperatore, Ottaviano Augusto. L’imperatore Augusto volle cambiare il nome a questo mese dedicandolo a se stesso, e per questo l’ottavo mese dell’anno divenne Augustus, e lo stesso imperatore tolse un giorno a Febrarius, Febbraio, per far si che lo stesso mese a lui dedicato avesse lo stesso numero di giorni, come quello di Giulio Cesare, motivo per il quale il mese di Luglio ed Agosto, sono gli unici due mesi contigui di 31 giorni. Durante il Medioevo, Agosto veniva rappresentato dai mietitori del grano tagliato e conservato per l’inverno. In questo mese si miete il raccolto, ma anche il mese in cui si maturano olive, uva, castagne, e per avere dei buoni frutti la tradizione dice che il mese deve regalare pioggia. Un problema che ai giorni nostri si presenta nel mese di Agosto a ridosso delle ferie è l’abbandono ogni anno degli animali domestici. Quindi godiamoci il meritato riposo nel mese forse per antonomasia più caldo dell’anno, e cosa più importante, salvaguardiamo, rispettando e i nostri amici animali che sono i nostri compagni fedeli per tutto l’anno e forse per la vita. Favria, 1.08.2020 Giorgio Cortese

Dona il sangue e sii un eroe nella vita di qualcuno. Vieni a donare il sangue a Favria venerdì 7 agosto cortile interno del Comune dalle ore 8 alle ore 11,20. Abbiamo bisogno anche di Te. Donate il sangue, donate la vita! Attenzione a seguito del DPCM del 8 marzo 2020, per evitare assembramenti è necessario sempre prenotare la vostra donazione. Portare sempre dietro documento identità. a Grazie per la vostra collaborazione. Cell. 3331714827- grazie se fate passa parole e divulgate il messaggio

