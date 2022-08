Agosto!

Benvenuto agosto ottavo mese del calendario gregoriano e il terzo mese dell’estate. Anticamente venivi chiamato sextilis, poi il senato romano ti rinominò “augustus”, nell’anno 8 a.C., in onore dell’imperatore Augusto, dal quale prende il nome anche il ferragosto, feriae Augusti. Il Senato aggiunse un giorno alla durata di agosto, levandolo a febbraio, per renderlo uguale a luglio dedicato a Cesare.

Nei primi giorni d’agosto tutta l’estate risplende ancora la luce dell’estate. Tra otto, quindici giorni, nella natura ci sarà un’impercettibile sfumatura di mutamento. Agosto è il periodo dell’anno in cui tutto rallenta. I passi morbidi sulla sabbia, le onde che si frangono sulla riva, i pensieri che si guardano intorno e scoprono la bellezza di non fare niente. Accelerano solo le pagine dei libri letti, gli sguardi d’amore e i battiti del cuore quando guardano il cielo di notte. Questo mese possiamo “staccare la spina”. Per molte persone è l’unico mese per potere “uscire dalla mischia quotidiana”, che spesso assorbe tutto l’umano tempo. Agosto mese di riflessione su prospettive, trend, obiettivi e strategie da seguire. E’ il periodo dell’anno che preferisco perchè è il momento in cui penso e avvio nuovi progetti e posso anche dedicarmi alla riflessione. Continuerò ad essere presente sui social perchè ad Agosto, a differenza di quanto si possa pensare, succedono tantissime cose.

Ciao a tutti.

Favria, 1.08.2022 Giorgio Cortese

Buona giornata. Ci sono avvenimenti ad agosto che ci aspettano in così tanti posti.

E noi non li raggiungiamo mai. Felice lunedì.

