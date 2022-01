Agoràcrito!

Leggendo un libro, veniva citato Agoràcrito, e ho scoperto che era uno scultore di Paro, allievo prediletto di Fidia che, a detta di Plinio, gli permetteva di firmare le sue opere. Le fonti infatti attribuirono ora a lui ora a Fidia alcune statue, come quelle della Madre degli dèi in Atene e della Nemesi di Ramnunte. Quest’ultima, secondo Plinio, sarebbe stata trasformata da una primitiva scultura di Afrodite. Eseguì inoltre statue di Atena e di Zeus per il tempio di Atena Itonia a Coronea, ed è suo, probabilmente, il tipo dello Zeus di Dresda.

