AGLIÈ. A meno di un mese dalla riapertura i vandali hanno devastato i servizi pubblici di piazza Castello ad Agliè (Torino). Distrutto il bagno per i disabili e danneggiati gli altri servizi.

“Non ci può essere alcun tipo tipo di comprensione per un gesto come questo – dice il sindaco alladiese, Marco Succio – auspico che si possano individuare i responsabili e che paghino civilmente e penalmente per quello che hanno fatto”.

I servizi si trovano proprio di fronte al castello di Agliè ed erano stati appena ristrutturati dal Comune al servizio della cittadinanza e dei turisti.

