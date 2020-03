AGLIE’. Una mascherina per famiglia, è il contributo del Comune

Una mascherina per famiglia ad Agliè. E’ questo il contributo dell’Amministrazione guidata dal sindaco Marco Succio che spiega: “Avremmo voluto darne una a ciascun cittadino ma purtroppo i tempi e le disponibilità non lo consentono. Siamo certi che però, con una mascherina per famiglia, almeno i bisogni primari possono essere espletati in sicurezza anche da parte di chi, ad oggi, non è ancora riuscito a reperirne sul mercato“.

Le mascherine chirurgiche in cotone, lavabili, che verrano distribuite sono state realizzate dalla EmmeVi di Cuceglio. Della distribuzione se ne occuperà la Protezione Civile.

