La fornitura del gas preoccupa gli italiani. E il Comune di Agliè, che corre ai ripari e cerca di venire incontro alle possibili esigenze dei cittadini nel prossimo autunno, quando si accenderanno gli impianti di riscaldamento.

L’amministrazione comunale intende infatti raccogliere offerte per la concessione di suolo pubblico per l’installazione di un distributore automatico di biomasse sfuse – ossia il pellet -, da posizionarsi in area all’aperto, di libero accesso al pubblico, presso strada Pollino.