Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni trionfa anche ad Agliè: su 1315 votanti, i sì che il partito ha portato a casa sono stati 378 per il Senato (30.78%) e 362 (30.62%) alla Camera.

Secondo partito in città è stato il PD, aggiudicatosi un 14.98%; in doppia cifra anche Lega (12.15%) e Azione-Italia-Viva (10.55) in Senato.

Le percentuali più basse, sempre in Senato, sono state registrate da Italexit (1.66) e Unione Popolare (0.81). Per quanto riguarda la Camera, lo scostamento è minimo, con pochi centesimi di differenza rispetto al Senato in tutti i partiti.

Da segnalare anche l’affluenza: poco più della metà degli elettori di Aglié si è presentata alle urne, per un totale del 65.23%.

