Ascolta l'Audio Dell'Articolo

“Messaggi dal futuro: studiare il presente per costruire il nostro futuro” è il titolo dell’Assemblea annuale di Confindustria Canavese che si è tenuta giovedì 16 settembre, presso il salone comunale di Agliè. L’emozione per potere avere nuovamente la possibilità di incontrarsi in presenza era palpabile e ha contribuito a rendere la riunione, alla quale hanno partecipato oltre 200 ospiti, un appuntamento pregno di energia positiva ed entusiasmo.

Un pomeriggio intenso nel corso [...]