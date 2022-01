In questo periodo di pandemia, molte associazioni si sono trovate a fare i conti con gravi difficoltà. Anche l’Avis di Aglié ha subito disagi e criticità. L’associazione si occupa di donazione di sangue, ma in questi mesi l’attività ha avuto momenti di rallentamento e ciò, nonostante la consueta e grande partecipazione delle persone, in particolare anche dei più giovani.

“Oggi più di prima – spiega la presidente Tamara Zana – è necessario avere le giuste accortezze, rigore nelle prenotazioni e seguire i protocolli sanitari anti Covid. Devo dire, però, che in [...]



Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login (cliccando qui), altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.