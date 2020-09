AGLIE’. Scrittori al Castello: “Quando l’automobile uccise la cavalleria”

Dalla sinergia della Direzione del Castello di Agliè e l’Associazione culturale Aladei è nata l’iniziativa culturale e letteraria “Scrittori in Castello”. L’ultimo incontro della manifestazione, in programma venerdì 4 settembre, è con l’icona di stile storico-letteraria Giorgio Caponetti con un libro del 2011 che è stato un successo editoriale molto importante con dieci ristampe: “Quando l’automobile uccise la cavalleria” (Marcos y Marcos).

Nasce a Torino dove frequenta il liceo classico “Massimo D’Azeglio” di Torino. Durante l’università (Lettere e Filosofia a Torino) suona e canta nello storico gruppo de “I Cantimbanchi” fondato da Giampaolo Belly (canzoni popolari e di protesta). Due i concerti fondamentali del gruppo: il 25 aprile 1965 in Piazza del Campo a Siena e il 1 maggio 1965 a Reggio Emilia. Sempre nel 1965 diventa collaboratore esterno della Utet per lo spoglio dei vocaboli del Dizionario della Lingua Italiana (il Battaglia).

Nel 1966 inizia la sua attività in pubblicità come copywriter. Cura la sceneggiatura di spot pubblicitari e di filmati istituzionali. Nel 1969 riceve il suo primo riconoscimento letterario: il Premio Sipra Intanto si appassiona all’equitazione e al cavallo, grazie ai primi insegnamenti del Col. Amedeo Vicentini. Nel 1974 si trasferisce insieme alla famiglia a vivere in campagna, nel Monferrato, continuando a lavorare come pubblicitario su Torino e su Milano.

Si perfeziona come cavaliere grazie ad alcuni dei migliori istruttori italiani (primo fra tutti, Albert Moyersoen). Carriera Equestre Nel 1980 lascia la pubblicità per orientare la sua vita alla realizzazione a tempo pieno alle sue passioni: la natura, i cavalli e l’equitazione, la musica e la comunicazione in tutte le sue forme. Ottiene la Patente n. 1 di Istruttore Pony rilasciata in Italia. Fonda il “Pony Club Fiorello Torinese”. Nel 1981 organizza il suo primo spettacolo di cavalli alla Fieracavalli di Verona con un gruppo di piccoli allievi che montano cavalli Haflinger.

Nel 1984 riceve dalla Federazione Italiana Sport Equestri l’incarico della promozione dell’equitazione fra i giovani a livello nazionale, che sviluppa fino al 1988. Contemporaneamente, per conto della Philip Morris, inventa e organizza la “Muratti Adventure a Cavallo” in Maremma. Nel 1985 si trasferisce nuovamente con tutta la famiglia nella Maremma grossetana, ai bordi del Parco dell’Uccellina, dove apre la scuola di equitazione di Poggialto nella quale si formeranno molti giovani cavalieri.

Nel decennio tra il 1985 e il 1995 è regista e conduttore degli spettacoli di molti importanti shows equestri in Italia e all’estero. Di alcuni di questi eventi cura anche la regia video, quali ad esempio “La Maremma e il Selvaggio West” 1990, rievocazione nel centenario della sfida fra i butteri e i cowboys di Buffalo Bill, ripreso dalle tre reti televisive RAI

