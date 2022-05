Si rinnova, dopo uno stop legato alla pandemia, il direttivo della sezione Fidas di Agliè, attivo dal 1982. Alla guida c’è la nuova presidente Marina Vagina, con Vicepresidente Don Valerio D’Amico. A ricoprire il compito di nuovi segretari saranno invece Valentina Dezzutti e Pierfrancesco Elia, mentre come tesoriera è stata riconfermata Silvia Antoniono. Rimangono consiglieri Laura Bonino, Carlo Sartor e Armando Scavarda, a cui si aggiunge il grande supporto di Elisabetta Ottaviano e Franco Ponsetti. Resta con gli oltre 35 anni di servizio Eugenio Bonino come Presidente Onorario.

Il nuovo anno si presenta, quindi, come ricco di cambiamenti per la FIDAS alladiese, che ritorna più attiva che mai. Se mai sono mancati i volontari per le donazioni del sangue trimestrali, sono mancate invece le iniziative sociali, sospese purtroppo a causa della pandemia. Ma la speranza di ricominciare c’è sempre. Infatti ad Agliè si riparte dalla festa sociale fissata per domenica 11 settembre ad Agliè: una giornata per ritrovarsi, rivedere i colleghi donatori e consegnare le medaglie, accumulatesi in questi due anni.

