AGLIÈ. Principio d’incendio in un’abitazione, trovato un uomo morto

Un uomo è stato trovato morto all’interno della sua abitazione, oggi pomeriggio, in via Principe Tommaso ad Agliè (Torino). Il ritrovamento è stato effettuato dai vigili del fuoco intervenuti per un principio d’incendio nell’alloggio provocato da un pentolino lasciato sul fuoco.

È possibile che l’uomo, 66 anni, sia stato colto da un malore dopo aver acceso i fornelli. Accertamenti in corso da parte dei carabinieri della compagnia di Ivrea. Il personale del 118 ha tentato a lungo di rianimare il 66enne ma non c’è stato niente da fare.

