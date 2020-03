AGLIE’. Oggi il primo decesso in paese per Coronavirus

Agliè piange il suo primo morto per Coronavirus.

A comunicare il decesso è stato il sindaco Marco Succio: “Nelle scorse ore è avvenuto il primo decesso a causa del Covid-19. L’Amministrazione Comunale si stringe al cordoglio delle famiglie colpite da questo lutto”.

Negli ultimi giorni il numero degli alladiesi positivi al virus non è variato, ma il sindaco rinnova l’invito a non uscire di casa: “Considerata la gravità della situazione generale e l’aumento di casi in tutto il territorio canavesano e piemontese, si raccomanda fortemente di rispettare tutte le indicazioni ministeriali, limitando la mobilità ai soli casi previsti dalla normativa e comunque solo per effettiva necessità.

Qui le tabelle comune per comune *

Commenti