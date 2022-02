AGLIE’. Anche se in quel cantiere edile erano state ammassate macerie, evidentemente non era da considerarsi una discarica abusiva. E infatti, ieri, la giudice di Ivrea Antonella Pelliccia ha assolto l’impresario edile perché “il fatto non sussiste”.

In attesa di leggere le motivazioni, la sentenza è stata accolta come una vera liberazione per Carlo Michela, 71 anni, amministratore della società “Tras. Scavi di Michela Carlo & C. snc”, attività di escavazioni per lavori edili e demolizioni con sede ad Agliè. Michela era imputato per aver smaltito dei rifiuti non pericolosi, [...]



