AGLIÈ. Oggi lunedì 9 maggio 2022 in via Roma ad Agliè uno sciame esorbitante di api ha circondato le finestre di un abitazione a fianco del municipio e della sede di UniCredit. L’intervento per la rimozione delle api non è stato tempestivo. Solo dopo le ore 17 un apicoltore è arrivato a recuperarle.

La presenza dello sciame ha creato panico, stupore e disagio tra i passanti alladiesi lungo i portici del paese.

La polizia municipale ha provveduto ad isolare la zona in attesa dell’arrivo dell’apicoltore.

Sulla presenza dello sciame al momento si possono formulare [...]





