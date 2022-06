A Otranto ha perso la vita Luigi Enio, originario della provincia di Vicenza, residente in Piazza d’Armi ad Agliè .

Aveva 77 anni compiuti proprio oggi, lunedì 27 giugno, giorno del suo complenno.

L’uomo era appena arrivato nel Salento con degli amici per soggiornare in un villaggio turistico.

Enio ha accusato il malore praticamente nel momento in cui aveva appena messo piede nell’acqua della spiaggia centrale.

I bagnini del resort si sono subito attivati per trascinarlo fuori e praticare i primi soccorsi: è stato chiamato il 118, ma per lui non c’era più nulla da fare. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Otranto e la guardia costiera idruntina.

