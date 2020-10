AGLIÈ. Le nuove connessioni in fibra del tipo Ftth sono realtà ad un anno dall’annuncio dei lavori

Arriva la Fibra e ad annunciarlo è il sindaco Marco Succio: “Come promesso, a meno di un anno dall’annuncio dei lavori, svolti da Open Fiber, trovano la luce – in ogni senso – le nuove connessioni in fibra di tipo FTTH (Fiber To The Home) ad Agliè, rendendolo [...]



Abbiamo deciso di rendere gratuiti alcuni contenuti di questo sito e questo articolo è in questo elenco. Se vuoi leggerlo devi però essere registrato. Se sei già registrato effettua il login nel form sottostante, altrimenti registrati (cliccando qui)



Inserisci la tua email Password Ricordami Commenti