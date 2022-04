Mercoledì 11 maggio presso il salone polifunzionale Alladium di Agliè l’Associazione Ristoranti della Tradizione Canavesana torna a promuovere il territorio con una serata dedicata alle erbe spontanee di primavera della Valchiusella.

Con la fine dello stato d’emergenza e la lenta riapertura delle varie attività accompagnate dall’arrivo della primavera con tutte le sue erbe, i ristoratori canavesani hanno colto l’occasione per proporre un evento imperdibile, grazie alla preziosa collaborazione con il Club Amici Valchiusella. Il Club, da sempre molto attivo sul territorio per promuovere le tipicità locali, è conosciuto ovunque, anche oltre i confini regionali, per El Sabat d’le Erbe, le passeggiate alla scoperta della biodiversità che caratterizza la Valle.

Il Club Amici Valchiusella è sostenitore da 32 anni della divulgazione di tematiche che valorizzano le buone pratiche quotidiane per tutelare l’unicità di un territorio come dimostra la molteplicità di erbe spontanee eduli e quindi utilizzabili in cucina dove la maestria dei cuochi della tradizione sa trasformare salvaguardandone i principi attivi. Questo tema, in sintonia con la filosofia dei ristoratori, ha fatto crescere una efficace sinergia tra le due associazioni.

Con l’intento comune, infatti, di valorizzare il territorio e diffondere la cultura enogastronomica locale, promuovendo la convivialità ed il turismo sostenibile, hanno lavorato sodo per realizzare questo evento.

Tra gli obiettivi dell’Associazione dei Ristoranti della Tradizione Canavesana vi è appunto quello di valorizzare i piatti tipici locali, anche con la ricerca di ricette scomparse o cadute in disuso, utilizzando il più possibile i prodotti della propria terra, promuovendo il movimento turistico, organizzando festeggiamenti, mostre, fiere, convegni, escursioni. “Proprio per questo – sostiene il presidente Luca Berolatti – abbiamo pensato ad un evento speciale per il rilancio del territorio e le sue unicità dopo la lunga pausa dovuta alla pandemia. Il Club Amici Valchiusella, secondo noi fondamentale in questa esperienza, ha accettato con entusiasmo la proposta dei ristoratori di collaborare alla realizzazione dell’evento”. Durante la serata le Magistre di Erbe, guidate dalla Presidente Laura Lancerotto, presenteranno il “prato sul tavolo” raccontando una terra e la sua gente e metteranno a disposizione competenze e la lunga esperienza nel settore per raccontare segreti e testimonianze raccolte brillantemente nel tempo e pubblicate ne “I quaderni delle erbe”. Laura Lancerotto afferma: “Questa serata segna una importante svolta di comportamento sia dei praticoltori, sia di coloro che desiderano utilizzare e godere delle erbe spontanee della nostra Valle. Infatti le erbe vengono raccolte in modo responsabile dalle stesse proprietarie del prato a cui va economicamente riconosciuto il valore del lavoro ed il rispetto della proprietà privata”.

L’evento è dedicato a tutti coloro che amano il buon cibo, il buon vino, la convivialità, la natura, il territorio e che abbiano voglia di lasciarsi coccolare e incantare da due realtà presenti in Canavese da anni in maniera seria e professionale.

Per ulteriori informazioni www.ristorantitradizionecanavesana.it. Posti limitati. Prenotazioni fino ad esaurimento posti entro venerdì 6 maggio ai numeri: 348 06 62 697 e 393 90 89 733.

Commenti