C’era una volta “Ghizzardi”. Erano altri tempi e la ditta in strada per Ozegna ad Aglié, rappresentava una fucina di lavoro che, con lo stabilimento dell’Olivetti, facevano del “dolce paese che non dico” un centro all’avanguardia dell’imprenditoria canavesana.

Poi, della “Ghizzardi” sono rimasti solo i muri, i capannoni vuoti, e anche l’Olivetti ha chiuso, non c’è più. Aglié si è lacerata per anni e ha cercato (e continua a farlo) di ritrovare se stessa in una dimensione diversa da quella dell’industria tout court. “Elisa di Rivombrosa” ha fatto sognare e sperare in un rilancio. La [...]