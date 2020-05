AGLIE’, Il Comune mette un distributore automatico di mascherine, gel e guanti

Un distributore di mascherine lavabili, gel igienizzante e guanti monouso. ll Comune ha appena fatto istallare il self-service di dispositivi di protezione individuale sotto i portici.

Il sindaco Marco Succio spiega: “A seguito delle numerose richieste da parte di alcuni concittadini da oggi ad Agliè sarà presente sotto ai portici un distributore di DPI che funzionerà H24 per dare a tutti la possibilità di acquisto in qualsiasi orario di mascherine lavabili, gel igienizzante e guanti monouso. Il distributore funzionerà con monete (non banconote) e bancomat”.

Ancora una volta il Comune di Agliè si presenta un passo avanti agli altri nella gestione di questa emergenza.

Qui è stata varata la prima ordinanza che imponeva ai cittadini di utilizzare la mascherina e qui sono stati distribuiti i primi buoni spesi quando negli altri comuni bisognava ancora capire a chi e come darli.

Ora il distributore.

