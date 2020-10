AGLIÈ. Festeggiamenti per la Lettera 22 rinviati al 2021

Sospesi ad Agliè tutti gli appuntamenti per le celegrazioni della Lettera 22. E questo già prima del Dpcm del 25 ottobre scorso che di fatto vieta tutte le manifestazioni. Nei giorni precedenti il sindaco, Marco Succio, aveva annunciato: “L’Amministrazione Comunale di Agliè alla luce dell’ultimo Dpcm pubblicato domenica scorsa 18 ottobre, deve purtroppo comunicare la sospensione di tutte le iniziative in programma per l’evento “Lettera 22”.

In via precauzionale insieme ad Aladei ed a tutti gli altri partners istituzionali si è scelto di rinviare al prossimo anno i restanti appuntamenti nell’ottica di permetterne la partecipazione ad un pubblico più vasto in condizioni di sicurezza. Continuiamo a lavorare per organizzare la mostra prevista per la prossima primavera al Castello Ducale sperando di poter riproporre in quell’occasione anche gli eventi attualmente sospesi”.

