AGLIE’. Due minorenni rapinano un ragazzino al luna park

Ieri sera, ad Agliè, nell’area del Luna Park, due diciassettenni, incensurati, hanno picchiato e rapinato un 15enne.

La coppia ha aggredito la vittima per portarle via una collana in oro.

Dopo la richiesta di aiuto al 112 da parte del ragazzo rapinato, i carabinieri della Compagnia di Ivrea e della Stazione di San Giorgio hanno individuato e rintracciato, poco distante dal luogo della rapina, i due aggressori. La collana in oro è stata recuperata e restituita al proprietario, mentre i due 17enni sono stati denunciati per rapina .

