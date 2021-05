Ascolta l'Audio Dell'Articolo

Cast di prim’ordine per la 9 Miglia Alladiese

Quella di domenica 9 maggio ad Agliè, sarà un’edizione storica per la 9 Miglia Alladiese. La gara piemontese, organizzata dall’ASD Team Peretti, sulla distanza dei 15 km omologati, sarà al suo primo anno come prova nazionale Fidal ed inoltre inserita come quinta prova di CorriPiemonte. Il riscontro di questo cambio di passo già si vede dall’elenco degli iscritti, dove spiccano nomi di prestigio del panorama nazionale e non solo. La prova, infatti, vedrà al via anche alcuni top runner del panorama straniero, atleti africani che hanno già collezionato molti successi in Italia, a cominciare dal kenyano Sammy Kipngetich (Atl.Saluzzo) in possesso di un record sulla mezza di 1h02’21”, per proseguire con l’etiope Damte Taye (Atl.San Biagio, PB 1h02’59”). In campo italiano spiccano le presenze di René Cuneaz (Pro Patria Milano) recentemente vincitore della mezza di Trecate e Italo Quazzola (Atl.Casone Noceto), 9° all’ultima Cinque Mulini senza dimenticare Paolo Gallo (Giò 22 Rivera), terzo alla 9 Miglia di Novi Ligure.

Non sarà da meno la prova femminile, dove spiccano le presenze dell’etiope Addisalem Belay Tegegn (Atl.Saluzzo) che ha già collezionato quest’anno una lunga serie di vittorie nazionali come la Maratonina di Brugnera, la Rapidissima 10K e la Mujalonga sul Mar; della connazionale Meseret Ayele (Atl.Il Fiorino) con un record di 1h14’16” sui 21,097 km e 32’53” sui 10km su strada e della vincitrice delle ultime 2 edizioni della 9 Miglia Alladiese, Melissa Peretti (Asd Team Peretti).

Nomi che dimostrano come la scelta del Team Peretti sia stata vincente, anche dal numero di adesioni che, ad oggi, già supera i 300 iscritti. Grande è l’impegno profuso per fare dell’evento un momento importante in questo periodo di rinascita del podismo. Le iscrizioni, al costo di 16 euro restano aperte fino a giovedì 6 maggio alle 23:59. A tutti gli iscritti andrà un ben fornito pacco gara comprendente, fra l’altro, una t-shirt tecnica Joma e una linea di prodotti ad uso sportivo. La partenza verrà data alle ore 9:00 da Via per Bairo, per affrontare un percorso che si preannuncia molto veloce, con qualche piccolo strappo in salita.

Per informazioni: Team Peretti, tel. 333.3500566, www.teamperetti.it

