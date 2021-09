Ascolta l'Audio Dell'Articolo

“Il Canavese guarda alla ripresa con fiducia”. Lo ha assicurato Patrizia Paglia, presidente di Confindustria Canavese, nel suo intervento durante l’assemblea degli imprenditori della zona in corso ad Agliè (Torino). “Stanno emergendo in questo territorio energie nuove, pronte ad essere liberate – ha spiegato la presidente – alcuni progetti ad altissima potenzialità stanno per prendere vita e su questi nutriamo grandi aspettative”.

Uno su tutti la Gigafactory per le batterie al litio di Italvolt, prevista nell’ex Olivetti di Scarmagno. “Il fatto che al Canavese guardino grandi investitori con prodotti del futuro non può che lusingarci”.

L’assemblea di Confindustria Canavese è tornata a riunirsi pubblicamente oggi dopo due anni di stop causati dal Covid: “Auspichiamo un ritorno alla normalità il prima possibile per garantire il dritto a lavoro, alla salute e alla sicurezza – ha aggiunto Paglia – per progredire serve voglia di migliorare e una ragionata fiducia del futuro.

Ma soprattutto, come ha sottolineato il presidente Draghi, ci vuole coraggio. E noi qui lo abbiamo”.

