AGLIE’. Concerto degli alberi nel giardino del Castello

Concerto degli alberi nel giardino del Castello. E’ questo lo scenografico evento organizzato dalla Direzione Regionale Musei Piemonte in collaborazione con Pronto Tours, Consorzio Valli del Canavese, Eco di Foresta e dal Comitato Tutela Salute e Ambiente di Agliè.

L’appuntamento è per sabato 12 settembre alle 17. Si partirà con il benvenuto agli ospiti da parte degli organizzatori. Alle17,30 verrà presentata l’associazione Eco di Foresta con una prima esperienza diretta di contatto con gli alberi del Parco del Castello di Agliè. Alle 18 verrà introdotto il concerto e presentati gli strumenti della musica delle Piante a cura di Zigola, cittadina damanhuriana e cantante olandese che aiuterà i presenti ad entrare in contatto con il mondo vegetale. Alle 18,15 si terrà il concerto di Zigola con lo strumento della Musica delle Piante che, attraverso degli elettrodi che vengono applicati alle piante, ne rileva la variazione di resistenza elettrica e le trasforma in note musicali.

Il concerto è gratuito, previo pagamento del biglietto di accesso al giardino, 2 euro, fino ad esaurimento posti. Gratuito per i residenti.

Per info e prenotazioni: 3929434144

