“Gli imprenditori sono l’unica via di uscita per la ripresa. Non servono redditi di cittadinanza ma servono soldi alle imprese, a chi porta lavoro e ricchezza”. Così il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, nel suo intervento all’assemblea annuale di Confindustria Canavese in corso ad Agliè (Torino). “Viviamo un periodo in cui le risorse ci sono per far ripartire l’economia, a partire dal Pnrr e dai fondi europei – ricorda il governatore del Piemonte -. Usiamoli bene sostenendo imprese ed enti pubblici. Gli imprenditori sono per natura concreti e pratici: la politica deve dimostrarsi come loro”. Cirio ha promesso il suo impegno per una diminuzione della burocrazia: “Il liberismo in economia è la ricetta giusta, sommato alla passione e l’entusiasmo che gli imprenditori mettono tutti i giorni”.

