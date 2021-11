AGLIÈ. L’alto numero di visitatori e soprattutto il grande interesse dimostrato per la “Lettera 22. La macchina per leggere Olivetti”, hanno indotto il Castello di Agliè e il Comune ad estendere l’apertura della mostra fino a domenica 29 maggio 2022. “

Si tratta di una notevole soddisfazione per tutti coloro che hanno voluto arricchire l’offerta culturale di Agliè con questo contenuto, dedicato al successo internazionale della meravigliosa macchina Lettera 22 Olivetti a pochi passi dagli stabilimenti in cui fu per lungo tempo costruita”, fanno sapere dalla Direzione regionale Musei Piemonte. La mostra sarà quindi visitabile al Castello di Agliè fino al 29 maggio 2022, dal venerdì alla domenica, in orario 9-18.

