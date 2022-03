Ancora ladri in azione ad Aglié, ma questa volta non hanno agito di notte. Il furto è avvenuto in via Gula tra le 19 e le 21 di venerdì 11 marzo. Secondo le vittime che in quel momento non si trovavano in casa, “i ladri hanno studiato con attenzione i nostri movimenti e hanno agito a colpo sicuro approfittando della nostra assenza”. Sul caso indagano i carabinieri di Aglié coordinati dal luogotenente Angelo Pilia. Due settimane orsono si erano verificati una serie di tentati furti durante le ore notturne, sia nella zona [...]



