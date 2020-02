AGLIÈ: Aladei, torna in pista la storica associazione

Dopo un periodo di sospensione delle proprie attività, l’Associazione Aladei di Agliè ha ripreso il proprio percorso culturale con la nomina del nuovo consiglio Direttivo: la Presidente è Loredana Brunasso Diego, la Vice Presidente Simona Appino, il segretario Maurizio Lazzero.

Da questo piccolo ma determinato gruppo ripartirà il viaggio di Aladei per la creazione di iniziative, manifestazioni locali e anche momenti aggregativi con gli studenti di ogni ordine e grado, per dare il nostro contributo allo sviluppo e alla diffusione della cultura sul territorio al fianco di tante realtà che già stanno operando nel settore. Noi crediamo che una voce in più possa aiutare in questo periodo di silenzio e di pochezza della cultura, considerata alla stregua di una cosa inutile in un mondo fatto di molta superfacialità. Siamo consci che il nostro ruolo non potrà sovvertire questo andamento a livello di società ma vogliamo essere presenti nel nostro territorio per cercare di dare un segnale di vitalità culturale ed invitiamo chiunque voglia partecipare a questa nostra avventura a contattarci ed a unirsi a noi. Sarete i benvenuti!!

Il pensiero che sarà l’ispiratore alle nostre iniziative è racchiuso in un pensiero di Hans Georg Gadamer: La cultura è l’unico bene dell’umanità che, diviso fra tutti, anziché diminuire diventa più grande.

