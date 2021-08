Giovedì 26 agosto, ore 21.30: «THE FATHER – NULLA E’ COME SEMBRA» di Florian Zeller

(in caso di maltempo rinvio a domenica 29 agosto. In caso di persistenza del maltempo, rinvio a “serate recupero” ).

Lunedì 30 agosto, ore 21.30: «ESTATE ’85» di François Ozon

(in caso di maltempo rinvio alla serata successiva, martedì 31 agosto. In caso di persistenza del maltempo, rinvio a “serate recupero” ).

Giovedì 2 Settembre, ore 21.30: «COMEDIANS» di Gabriele Salvatores

(in caso di maltempo rinvio alla sera successiva, venerdì 3 settembre. In caso di persistenza del maltempo, rinvio a “serate recupero”).

Il 6 e il 9 settembre il “corso di recupero”.



Il meteo di luglio ha determinato dei “debiti” cinematografici. Sono cioè saltate per maltempo le proiezioni di due film in programma.

A settembre però c’è il “corso di recupero” con le proiezioni nella piazza Castello di:

– PARASITE lunedì 6 settembre alle ore 21.30 (in caso di maltempo presso il Salone Comunale Arch. Franco Paglia, ad Agliè in strada per Bairo)