Aggiornamenti dal Cinema Teatro Gobetti di San Mauro Torinese. 

Effettuata un’attenta analisi della situazione sanitaria attuale verranno annullati definitivamente gli ultimi spettacoli della Stagione Teatrale 2019/2020 e i due rimanenti della prima parte della Stagione 2020.

Da martedì 2 marzo sarà possibile richiedere il voucher dei seguenti spettacoli:

– Franco Oppini (Cocktail per tre)

– Marco Cavallaro (Una serata come viene)

– “Tre cuori e una capanna” del Teatro di Tor Bella Monaca

– “Dove vai tutta nuda?” della Compagnia E20inscena

– “I love Goldoni” della Compagnia Stregatti

– Tullio Solenghi (Decameron)

– Francesca Puglisi (Il meglio di me)

– Dario Benedetto (Walking Dad – nato sotto il segno dei gamberi)

L’Associazione E20inscena, gestore del Cinema Teatro Gobetti, provvederà all’emissione di un voucher (come previsto dal decreto ministeriale) dell’importo totale dei biglietti o del rateo dell’abbonamento, da utilizzare in occasione della prossima stagione teatrale o cinematografica.

Si invita pertanto il pubblico ad inviarci una foto del proprio abbonamento o biglietto precisando nome e cognome per l’emissione del voucher.

La foto può essere inviata a cinemateatrogobetti@gmail.com oppure tramite WhatsApp al numero 3926405385 o solo tramite appuntamento direttamente in biglietteria.

Attualmente e fino a comunicazioni contrarie, l’attività educativa rivolta ai bambini e ai ragazzi (Laboratori di Teatro) prosegue regolarmente seguendo le linee guida della normativa sanitaria.

Riapriremo il 27 marzo?

Il nuovo DPCM prevede la riapertura di Cinema e Teatri a partire dal 27 marzo. Dubitiamo fortemente che sia una data possibile e realistica.

I tempi di programmazione teatrale, con tutte le buone volontà, richiedono almeno 20 giorni di lavoro per la promozione e per lo svolgimento di tutte le pratiche per la realizzazione dell’evento e dubitiamo che il 6 marzo possa essere confermata la suddetta data.

Ancora più complesso è il discorso sui Cinema: la riapertura delle sale a macchie di leopardo sarebbe un danno economico enorme per l’industria cinematografica.

Stefano Mascagni

Direttore artistico e organizzativo

