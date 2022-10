Dario Ferro aveva 51 anni e viveva a Settimo. Agente della vigilanza alle dipendenze della società privata Issv Puma Security che ha in appalto la sorveglianza del Palagiustizia e degli uffici nell’ex penitenziario di Torino, da ore non rispondeva più né alla radio, né al cellulare. I colleghi lo hanno cercato. Lo hanno trovato a notte fonda in una delle sale dell’ex carcere delle Nuove di corso Vittorio, riservate alle intercettazioni telefoniche. Si è tolto la vita sparandosi con la pistola d’ordinanza. Aveva iniziato il turno di servizio alle 15 di domenica e lo avrebbe terminarlo alle 23. Non ha lasciato messaggi. Stando alle registrazione della video sorveglianza, l’uomo avrebbe lasciato la sua postazione di vigilanza, intorno alle 17, per il consueto giro di controllo.

Per la stessa società Dario Ferro ha lavorato per qualche anno ai varchi d’accesso dell’aeroporto di Caselle. In tribunale ci lavorava da circa tre anni. Non ha lasciato messaggi.

