Agàss et bagàss… agassè!

Ho sentito questa curiosa espressione da una persona in un negozio un sabato mattina nel sintetizzare l’operato dei governanti al riguardo dei colori attribuiti nostro amato Belpaese che sembra sempre di più ad un arlecchino, beh siamo anche in tema di Carnevale. Certo non posso ne voglio aggiungere le successive colorite parole. Questa espressione piemontese àgass et bàgass deriva da una espressione latina, addirittura da Cicerone nel De oratore, agas asellum…ut bagas consisti. Ut bagas stabas. Secondo quanto trovato bagas deriva da Baogas, citato da Plutarco, Bagoas un visir o eunuco persiano ritenuto dam molti storici come l’amante di Alessandro Magno. La parola agas dedriva da agaso asinaio, diventanto l’attuale ingiuria o meglio una frase offemsiva detta apposta una cuntumelia. Nonostante le sue ragioni sentire delle persone che inveisco per i solo piacere di inveiere port queste persone a sedere intorno al tavolo della vita dalla parte del torto. Vederlo così agassè, irritato che sembrava che drighignava i denti, anche questo è sil significato del lemma che deriva dal francese agacer, gridare come una gazza o una cornacchia. Mi ricorda la volpe che grida contro l’uva dicendo che è agrest, acerba.

Favria, 7.04.2021 Giorgio Cortese

Se la vita quotidiana ogni giorno fosse prevedibile, cesserebbe di essere vita e sarebbe senza sapore!

Ti aspettiamo oggi a Favria MERCOLEDi’ 7 APRILE 2021 cortile interno del Comune dalle ore 8 alle ore 11,20. Abbiamo bisogno anche di Te. Dona il sangue, dona la vita! Attenzione a seguito del DPCM del 8 marzo 2020, per evitare assembramenti è necessario sempre prenotare la vostra donazione. Portare sempre dietro documento identità. a Grazie per la vostra collaborazione. Cell. 3331714827- grazie se fai passa parole e divulghi il messaggio

