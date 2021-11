Il periodo invernale si avvicina e la sicurezza dell’auto su cui ci si sposta per lavoro o nel tempo libero diventa sempre più importante, la Gamma Jeep con le sue impareggiabili capacità 4×4 in grado di affrontare ogni tracciato da quelli urbani all’off-road è perfetta per ogni stagione ed in grado di affrontare ogni condizione atmosferica.

Da Autoingros la Gamma Jeep è in Pronta Consegna con rata mensile a partire da 179€ al mese, troverai Jeep Renegade disponibili nei vari colori e motorizzazioni, Jeep Compass il suv plug-in hybrid più venduto in Italia da inizio anno e al primo posto a ottobre per le immatricolazioni sia delle auto diesel che plug-in hybrid, Jeep Wrangler l’auto icona del brand jeep disponibile sia nella motorizzazione tradizionale che 4xe e infine Jeep Gladiator il pick-up perfetto sia per il lavoro che per il tempo libero firmato Jeep.

Tra le novità di fine anno per Autoingros l’apertura dello showroom di Borgaro Torinese via Lanzo 42 destinato ai marchi Seat e Cupra e la disponibilità in Pronta Consegna di Cupra Formentor l’auto per la quale ti bastano 7 secondi per capire se è amore e Seat con Seat Arona , al vertice per le immatricolazioni a ottobre delle auto a metano, grazie anche alla possibilità di percorrere 100 km con meno di 5€ e che può essere vostra a novembre da 119€ al mese e gli altri modelli Seat Ibiza e Leon.

Lanciata da poco sul mercato la Nuova Range Rover , la più desiderata di sempre, il SUV di Lusso che offre guida dinamica e allo stesso tempo composta, per consentire maneggevolezza, sicurezza e il massimo del comfort su strada e anche in fuoristrada, caratterizzata dal design unico creato per offrire il massimo dell’eleganza e della contemporaneità a quattro, cinque o – sull’opzione a passo lungo – sette passeggeri. Autoingros è Concessionaria Land Rover a Piacenza vi invitiamo a visitare il nostro sito per maggiori informazioni https://bit.ly/3CuAp8E

Tra le auto più adatte per la città compatte ma dalla grande versatilità di spazi interna troviamo anche Hyundai Bayon disponibile presso lo showroom Hyundai di Corso Rosselli 181 a Torino e tra le proposte Honda abbiamo Honda Jazz disponibile in Pronta Consegna negli allestimenti Comfort e Elegance; ricordiamo che Autoingros è Concessionaria Ufficiale Honda a Piacenza.

La Settimana del Black Friday sta per iniziare vi invitiamo a continuare a seguirci sui nostri social in particolare Facebook e Instagram e a consultare il nostro sito www.autoingros.it dove potrete trovare una vasta disponibilità di auto in pronta consegna nuove, km zero e d’occasione con auto multimarca tra cui ad esempio Volkswagen Golf con pochissimi km .

Affrontare l’inverno scegliendo una nuova auto più sicura ed ecologica è possibile e può essere vostra con piccole rate mensili, affidati alla professionalità e all’esperienza di Autoingros

Commenti