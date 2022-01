L’annuncio dell’ostensione pubblica della Sindone a Torino ha suscitato, come avvenne in passato, anche un rinnovato interesse per quanto riguarda la ricerca di documenti e di testimonianze storiche, oltre ad una ripresa di studi scientifici sempre più sofisticati, tendenti a dimostrare o meno l’autenticità della singolare reliquia.

La nostra regione si trova in una posizione di privilegio, in quanto custode del sacro lenzuolo: gli esempi del secolare culto ad esso tributato sono numerosissimi e vanno dalle antiche Confraternite intitolate al Santo Sudario (una delle prime sorse a Ciriè nel XVI secolo) alle decine di pitture [...]