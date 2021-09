Ascolta l'Audio Dell'Articolo

Con il passare degli anni si sente parlare sempre più spesso degli addolcitori, o decalcificatori che dir si voglia, ma di cosa si tratta? In parole povere, si tratta di un particolare elettrodomestico che permette di prevenire la formazione del calcare all’interno della propria abitazione.

Non tutti sanno che il calcare è ampiamente presente nelle tubature delle case della stra-maggioranza degli italiani (e non solo). Esso, infatti, è non solo sgradevole alla vista (l’acqua calcarea non è limpida come quella presente nelle bottiglie che compriamo al supermercato) ma rappresenta anche un ostacolo al corretto funzionamento degli elettrodomestici. Secondo recenti studi, pare che ogni millimetro di calcare rimosso dall’acqua determini una riduzione dei consumi pari al 18%, il che significa ottenere un ottimo risparmio sulla bolletta mensile. Se nelle tue tubature scorre acqua ricca di calcare scopri il decalcificatore per casa e risolvi in modo definitivo questo particolare problema. Tutto ciò che occorre fare è installare l’addolcitore adatto e il gioco è fatto.

Come capire se l’acqua è dura?

Una volta compresi i possibili rischi che derivano dalla presenza di acqua ricca di calcare nelle tubature domestiche è necessario chiarire come comprendere se effettivamente l’acqua sia “dura” o meno. Si tratta di un’operazione piuttosto semplice che tutti possono effettuare. È possibile valutare la durezza dell’acqua che sgorga dai propri rubinetti valutando alcuni segnali. In primo luogo, occorre prestare particolare attenzione alle tracce bianche sulle stoviglie, in particolare sui bicchieri: si tratta di segni di calcare, prodotti dalla sedimentazione dei sali quando si lavano le stoviglie.

Tali incrostazioni si possono notare anche sul bollitore oppure quando si fa bollire l’acqua del rubinetto in una pentola. Questo, perché il calcare si forma in quantità maggiore quando l’acqua si trova a temperature più elevate. Se quando ci si fa una doccia si sente la pelle maggiormente ruvida, oppure si ha una sensazione pruriginosa, o ci sono delle macchie rosse sul corpo, allora anche in questo caso è possibile che vi sia del calcare. Inoltre, è possibile che a causa del calcare i capelli siano meno lucidi e morbidi, e si spezzino più facilmente, oppure che il bucato appena uscito dalla lavatrice, appaia sfibrato e non pulito in profondità.

Per avere un’ulteriore certezza sulla presenza di calcare nella propria casa, si possono cercare i valori corrispondenti alla durezza dell’acqua regione per regione. Il grado di durezza è espresso in gradi francesi, ed un’acqua particolarmente dura supera i 30°f, ma anche valori tra i 15°f e 25f° potrebbero causare problemi in casa. Ad ogni modo, se si hanno dubbi in merito alla presenza di calcare o meno nell’acqua, è possibile chiedere il parere di un esperto del settore.

Gli effetti dell’acqua dura

L’acqua particolarmente dura può provocare diversi danni. Ad esempio, le sedimentazioni nelle tubature portano ad una perdita di efficienza energetica, e ciò si tramuta anche in un aumento dei consumi e in una bolletta più salata. Spesso, inoltre, i componenti degli elettrodomestici si danneggiano e per ripararli il costo è elevato. In più, per lavare il bucato e le stoviglie, è necessario utilizzare una quantità maggiore di detergenti, con un maggiore impatto sull’ambiente.

Nel bagno, il calcare si forma spesso anche sui sanitari e la rubinetteria, ed è difficile da pulire, anche impiegando molti prodotti disincrostanti, che poi inevitabilmente finiscono nelle falde acquifere. Come già detto, l’eccessiva quantità di calcare è una problematica anche per la pelle e per i capelli. Dopo aver fatto una doccia con l’acqua calcarea, spesso ci si sente tutt’altro che rigenerati, e per sentirsi più puliti, anche in questo caso si utilizzano molti prodotti per la cura di corpo e capelli.

