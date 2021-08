Ascolta l'Audio Dell'Articolo

A Druento, il nome di Laura Furno dice molto. E’ il nome di una donna che ha dato tanto nel mondo dell’immobiliare, diventando la prima ad avere il patentino da agente immobiliare, negli anni ’70, aprendo uno studio in paese, in via Torino 44.

Una donna con grande forza, tenacia, capace di lavorare e di accudire la famiglia allo stesso tempo. Senza far mancare nulla al marito Marino o ai suo figli, Walter e Marco.

Una donna che si è dovuta arrendere solo alla malattia, che l’ha strappata all’affetto dei suoi cari nella mattinata di giovedì 26 agosto, a 76 anni.

Attualmente gestiva, assieme ai figli Marco e Walter Tota, la piscina “Blue Park” di viale Medici del Vascello a Druento. “Lei era così. Dopo una vita dedicata al ramo immobiliare, aveva deciso che era giunto il momento di cambiare vita. Di aiutarci in quella pazza idea che ci era venuta quindici anni fa. Mamma era così: non si è mai persa d’animo e ha sempre spronato tutti. In qualsiasi cosa”, racconta il figlio Marco, noto in città anche per essere nella dirigenza della società calcistica ValDruento.

Laura Furno era nata a Ciriè e faceva parte della storica famiglia Furno, nota nel Ciriacese per essere stata la prima ditta di trasporto privato della zona. Si era poi sposata nel 1965 con Marino Tota e dal quale aveva avuto due figli.

Era un punto di riferimento per tutta la famiglia: “Fino a due sere prima della morte, era impegnata a fare i conti quotidiani per la piscina – racconta ancora Marco – poi il tracollo repentino e la morte, avvenuta giovedì mattina. Sapevamo che lottava con la malattia, ma stava bene. Non avevamo avuto segnali. E’ stato tutto così improvviso. Aveva superato tante situazioni brutte nella vita, sempre grazie alla sua tenacia e alla sua forza. Mancherà a tutti. Per noi era davvero un grande punto di riferimento”.

Tante persone hanno presenziato ai funerali, celebrati ieri pomeriggio, nella chiesa del cimitero di Druento.

Commenti