ACQUI TERME. Sindaco sposta ufficio in atrio ospedale,protesta contro Asl

Presidio permanente del sindaco Lorenzo Lucchini nell’atrio dell’ospedale Monsignor Galliano ad Acqui Terme. “Il primo cittadino – spiega il portavoce Salvo Kalamera – ha ‘trasferito’ l’ufficio fino a quando ci sarà un incontro con gli assessori regionali”. “Avevo esplicitamente richiesto all’Asl – rimarca su Facebook Lucchini, di professione infermiere del 118 – che qualsiasi decisione strategica sulla sanità del nostro territorio passasse, con comunicazione preventiva, ai sindaci interessati: così non è stato. Il provvedimento prevede il distacco funzionale dei cardiologi di Acqui e di Tortona a Casale Monferrato e Novi Ligure, per motivazioni ancora tutte da chiarire. Convocherò una riunione, oltre con la Regione, con le autorità provinciali, il consiglio comunale e i sindaci dell’Acquese e dell’Ovadese per mostrare il nostro assoluto dissenso, sia nelle modalità delle comunicazioni sia nel merito dei contenuti. Chi vorrà affiancarmi in questo presidio sarà il benvenuto”, conclude il sindaco Lucchini.

