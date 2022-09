Acque cristalline ed isole selvagge: le Egadi

Le isole Egadi si trovano a circa 7 km dalla costa occidentale della Sicilia, di fonte a Trapani. L’arcipelago è formato da tre isole principali (Favignana, Marettimo e Levanzo) e 4 minori (Maraone, Formica, Stagnone, Galera, Galeotta e Fariglione) che in realtà sono solo poco più che scogli. Le Egadi sono conosciute per le loro acque cristalline e la loro natura selvaggia e incontaminata. Per via di particolari condizioni idrodinamiche il mare delle Egadi è fra i più puliti e limpidi del Mediterraneo. I fondali si caratterizzano per la presenza di estese praterie di Posidonia oceanica, favorite dall’eccezionale limpidezza delle acque. La Posidonia costituisce un ecosistema molto prezioso, habitat ideale per numerose specie ittiche tra cui ricci, cernie, saraghi, polpi, aragoste, calamari. Tra gli abitanti del meraviglioso mare delle Egadi vanno ricordati anche l’ombrina, la razza, il tonno. Recentemente intorno a Marettimo sono state avvistati degli esemplari di foca monaca. Una curiosità: secondo la leggenda il dio Elios mandava il suo gregge ai fertili pascoli dell’isola di Trinacria (la Sicilia), affidandolo alla custodia delle sue due figlie Fauetusa e Lampatia, nate dalla sua unione con la giovane Neerea. I nomi delle isole Egadi prenderebbero origine dai nomi delle pastorelle e di loro madre: Auegusa, Favignana (Foetusa), Pharbantia, Levanzo (Lampatia) e Hiera, Marettimo (Neerea).

Favria, 25.09.2022 Giorgio Cortese

Buona giornata. Nella vita quotidiana non bisogna mai giudicare sbagliato ciò che non si conosce, così perdiamo l’occasione per comprendere. Felice domenica

Vivi con quelli che possono renderti migliore e che tu puoi rendere migliori. C’è un vantaggio reciproco, viva la vita se doni la vita. Ti aspettiamo oggi a FAVRIA MERCOLEDI’ 12 OTTOBRE 2022, cortile interno del Comune dalle ore 8 alle ore 11,20. Abbiamo bisogno anche di Te. Dona il sangue, dona la vita! Attenzione, per evitare assembramenti è necessario sempre prenotare la vostra donazione. Portare sempre dietro documento identità. a Grazie per la vostra collaborazione. Cell. 3331714827- grazie se fate passa parole e divulgate il messaggio

Commenti