Acqua alle corde!

Questa curiosa espressione “Acqua alle corde” nasce nel 1586, quando per ordine del Papa Sisto V, l’architetto Domenico Fontana doveva innalzare sull’apposito piedistallo l’obelisco che oggi si ammira al centro della piazza s.Pietro, a Roma. Era un’operazione che richiedeva la massima concentrazione e il massimo silenzio, quindi, per evitare confusione, il Papa aveva fatto emanare un editto che vietava a chiunque non addetto ai lavori di entrare nel recinto o semplicemente di parlare. Bastava il parapiglia dei 140 cavalli e degli 800 uomini impiegati nei lavori. I trasgressori agli ordini del Papa sarebbero stati impiccati seduta stante, e, per l’occasione, all’interno del recinto il bargello e i suoi sbirri avevano eretto il patibolo. Il bargello o barigello deriva dal latino medievale barigildus, lemma di origine longobarda, nei Goti si chiamava bargi e nel tedeschi burg con il significato di torre fortificata o castello ma che poi assunse in italiano il termine di capo militare della piazza, figura che appare nell’opera teatrale “Misura per misura” di William Shakespeare: “Dov’è il bargello?” o ne “I Promessi Sposi” di Alessandro Manzoni: “Ma no signore; in compagnia ci vieni; e in compagnia d’un bargello, per far meglio!” fino a Sciascia nel Giorno della civetta: “vuol dire bargello: il capo degli sbirri£, e appunto questo è il significato. Tornando ale operazioni di innalzamento dell’obelisco secondo la tradizione, un certo Bresca di San Remo, capitano di un bastimento genovese, si accorse a un certo punto che le corde che reggevano il monolito tendevano ad allungarsi a causa dell’eccessivo peso, e quindi avrebbero finito col rompersi, provocando la distruzione dell’obelisco. Quindi, incurante dell’editto del Papa, mettendo a rischio la sua vita, si mise a gridare la frase: “acqua alle corde!” Per l’esattezza in lingua ligure:” Aiga, dai de l’aiga ae corde!”. Da buon marinaio, sapeva che la canapa, bagnata, si restringe e si accorcia. L’architetto, per fortuna, dette immediatamente l’ordine di bagnare le corde, e cosi’ l’operazione fu felicemente portata a termine. Inutile dire che invece di essere impiccatoBrasca ricevette, insieme agli elogi papali, anche consistenti privilegi, tra cui una lauta pensione mensile e il titolo di capitano del primo reggimento di linea pontificio, con l’autorizzazione a portare la divisa e innalzare la bandiera pontificia sul suo bastimento.

Favria, 7.06.2021

